"Звільнити світ від Заходу". Лавров назвав ще одну мету війни проти України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав ще одну мету війни проти України. Вона нібито вносить внесок у "звільнення світу від Заходу",

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для "Сіньхуа" .

"Наша спеціальна військова операція в Україні теж вносить внесок у процес звільнення світу від неоколоніального гніту Заходу, густо замішаного на расизмі і комплексі винятковості. Чим раніше на Заході змиряться з новими геополітичними реаліями, тим буде краще для нього самого і для всього міжнародного співтовариства", - зазначив Лавров.

Нагадаємо, раніше Лавров на питання про можливість завершити війну проти України до 9 травня відповів, що вона закінчиться тільки "після досягнення всіх поставлених цілей".

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