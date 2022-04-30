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"Звільнити світ від Заходу". Лавров назвав ще одну мету війни проти України

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Москва, Субота 30 квітня 2022 13:31
"Звільнити світ від Заходу". Лавров назвав ще одну мету війни проти України Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав ще одну мету війни проти України. Вона нібито вносить внесок у "звільнення світу від Заходу",

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для "Сіньхуа".

За його словами, Захід нібито намагається перешкоджати природному ходу історії.

"Наша спеціальна військова операція в Україні теж вносить внесок у процес звільнення світу від неоколоніального гніту Заходу, густо замішаного на расизмі і комплексі винятковості. Чим раніше на Заході змиряться з новими геополітичними реаліями, тим буде краще для нього самого і для всього міжнародного співтовариства", - зазначив Лавров.

Нагадаємо, раніше Лавров на питання про можливість завершити війну проти України до 9 травня відповів, що вона закінчиться тільки "після досягнення всіх поставлених цілей".

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