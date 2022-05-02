Окупанти завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман
Фото: окупанти завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман (nationalinterest.org)
Російські окупаційні війська в черговий раз завдали ракетного удару по Одеській області. Зокрема, ворожа ракета влучила по мосту над Дністровським лиманом.
Про це заявив спікер обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думська".
За даними оперативного командування" Південь", цього разу ворожий удар було завдано трьома ракетами. Інформація про пошкодження мосту уточнюється.
Зазначимо, що це вже третій удар окупантів по мосту через Дністровський лиман.
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