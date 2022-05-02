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Буданов про ліквідацію Путіна: Він сам себе загнав у глухий кут

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Київ, Понеділок 02 травня 2022 20:16
Буданов про ліквідацію Путіна: Він сам себе загнав у глухий кут Фото: Кирило Буданов, голова ГУР (Ukrinform TV)
Автор: Дмитро Левицький

Керівник Головного управління розвідки при Міноборони України Кирило Буданов оцінив, чи залишиться в живих президент РФ Володимир Путін після завершення війни проти України. За його словами, глава Кремля загнав себе в глухий кут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Буданова для "НВ".

Як зазначив Буданов, Путіну хочуть залишити шлях для відступу, проте через дії самого очільника Кремля це стає майже нереальним.

"Залишити йому (Путіну - ред.) шлях для відступу - це одна зі стратегій, проте це майже нереально. Він військовий злочинець для всього світу. Це його кінець, він сам себе загнав у глухий кут", - пояснив очільник ГУР.

Нагадаємо, раніше Буданов назвав два варіанти завершення війни РФ проти України, якщо Кремль вирішить застосувати ядерну зброю.

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