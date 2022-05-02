Буданов про ліквідацію Путіна: Він сам себе загнав у глухий кут
Керівник Головного управління розвідки при Міноборони України Кирило Буданов оцінив, чи залишиться в живих президент РФ Володимир Путін після завершення війни проти України. За його словами, глава Кремля загнав себе в глухий кут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Буданова для "НВ".
Як зазначив Буданов, Путіну хочуть залишити шлях для відступу, проте через дії самого очільника Кремля це стає майже нереальним.
"Залишити йому (Путіну - ред.) шлях для відступу - це одна зі стратегій, проте це майже нереально. Він військовий злочинець для всього світу. Це його кінець, він сам себе загнав у глухий кут", - пояснив очільник ГУР.
Нагадаємо, раніше Буданов назвав два варіанти завершення війни РФ проти України, якщо Кремль вирішить застосувати ядерну зброю.
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