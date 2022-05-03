У МЗС Франції розповіли про зростання напруженості в Придністров'ї
У міністерстві закордонних справ Франції відзначили зростання напруженості у придністровському регіоні Молдови, який знаходиться під контролем Кремля, враховуючи триваючу повномасштабну агресію РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МЗС Франції.
"Молдова особливо вразлива до наслідків війни в Україні, зокрема зростання напруженості в регіоні Придністров'я", - йдеться в публікації.
Також Париж знову наголосив на своїй підтримці стабільності, суверенітету і територіальної цілісності Молдови.
У французькому зовнішньополітичному відомстві нагадали, що придністровський регіон спробував відокремитися від Молдови в 1990 році, і після збройного конфлікту в 1992-му оголосив себе "Придністровською Молдавською Республікою", заявляючи про свою нібито незалежність, що не було визнано міжнародним співтовариством.
Хоча бої в Молдові припинилися з 1992 року, в Придністров'ї досі дислокується батальйон російської армії, попри взяте на себе Москвою в 1999 році зобов'язання вивести війська.
"Міністр нагадав, що підтримка Францією Молдови буде продовжуватися рішучим чином, в продовження його візиту до Кишинева в березні та Платформи підтримки Молдови, співголовами якої ми є з Німеччиною та Румунією", - розповіли у французькому МЗС.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що РФ розробила чіткий план вторгнення на територію Молдови, використовуючи для своїх цілей невизнане Придністров'я.
Також ми писали про те, що в Генштаб ЗСУ назвали ситуацію в невизнаному Придністров'ї "напруженою", а начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що для України Придністров'я не є великою загрозою.
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