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У МЗС Франції розповіли про зростання напруженості в Придністров'ї

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Вівторок 03 травня 2022 01:58
У МЗС Франції розповіли про зростання напруженості в Придністров'ї Фото: у невизнаному Придністров'ї фіксують зростання напруженості (esp.md)
Автор: Володимир Костирін

У міністерстві закордонних справ Франції відзначили зростання напруженості у придністровському регіоні Молдови, який знаходиться під контролем Кремля, враховуючи триваючу повномасштабну агресію РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МЗС Франції.

"Молдова особливо вразлива до наслідків війни в Україні, зокрема зростання напруженості в регіоні Придністров'я", - йдеться в публікації.

Також Париж знову наголосив на своїй підтримці стабільності, суверенітету і територіальної цілісності Молдови.

У французькому зовнішньополітичному відомстві нагадали, що придністровський регіон спробував відокремитися від Молдови в 1990 році, і після збройного конфлікту в 1992-му оголосив себе "Придністровською Молдавською Республікою", заявляючи про свою нібито незалежність, що не було визнано міжнародним співтовариством.

Хоча бої в Молдові припинилися з 1992 року, в Придністров'ї досі дислокується батальйон російської армії, попри взяте на себе Москвою в 1999 році зобов'язання вивести війська.

"Міністр нагадав, що підтримка Францією Молдови буде продовжуватися рішучим чином, в продовження його візиту до Кишинева в березні та Платформи підтримки Молдови, співголовами якої ми є з Німеччиною та Румунією", - розповіли у французькому МЗС.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що РФ розробила чіткий план вторгнення на територію Молдови, використовуючи для своїх цілей невизнане Придністров'я.

Також ми писали про те, що в Генштаб ЗСУ назвали ситуацію в невизнаному Придністров'ї "напруженою", а начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що для України Придністров'я не є великою загрозою.

Повномасштабна війна РФ проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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