Активні бої тривають на декількох напрямках, ворог перекинув додаткові сили, - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку на початок 67-ї доби протистояння російському повномасштабному вторгненню. Окупанти перекинули в певні райони додаткові сили, і тривають активні бої на кількох напрямках.

Про це 1 травня повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

У Східній операційній зоні командування армії РФ для нарощування темпів наступальної операції продовжує посилювати ударний потенціал своїх військ. Так, в прикордонні з Україною райони залізничними коліями перекидається зняте зі зберігання в Західному, Центральному, Східному військових округах і Північному флоті озброєння і військова техніка.

На Волинському та Поліському напрямках ворог не робив активних дій, тут істотних змін в ситуації не відбувалося.

"Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України з території республіки білорусь, а також здійснення противником провокацій на зазначеній ділянці державного кордону України", - розповіли в Генштабі.

На Сіверському напрямку підрозділи військ РФ обстрілювали позиції ЗСУ з території Брянської області.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати авіаційних ударів та вогневе ураження артилерією по Харкову.

Окупанти проводять наступальні дії в напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ. Також триває посилення ударного угруповання окупантів.

У певні райони було переміщено до 300 одиниць озброєння і військової техніки ворога, прибуло близько 1 тисячі мобілізованих осіб з ОРДЛО.

"З метою протиповітряного прикриття наступаючих військ у чотирьох визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК "Бук-М2" та ЗРК "Тор-М", - йдеться у зведенні.

На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання ворожих військ веде активні дії вздовж всієї ділянки лінії зіткнення. Рашисти намагаються проводити авіаційні удари та вогневе артилерійське ураження позицій українських військ.

На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку Кримки та Олександрівки.

На Попаснянському напрямку окупанти проводять штурмові дії в напрямку Новотошківське - Оріхове. Ворог закріплюється на досягнутих рубежах. З метою недопущення маневру сил і засобів ЗСУ противник здійснює їх блокування в певних районах.

На Курахівському напрямку війська РФ за підтримки артилерії намагаються прорвати оборону українських підрозділів у напрямку Оленівка - Новомихайлівка.

На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою виходу на адмінкордони Херсонської області, а також створення сприятливих умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг.

Наші підрозділи ППО за попередню добу уразили 9 повітряних цілей: 2 літаки Су-25 і 7 БПЛА.

Військові ЗСУ за минулу добу на Донбасі відбили 9 ворожих атак, знищивши 8 танків, 1 артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, 1 спецмашину та 5 автомобілів (у тому числі 2 паливозаправники).