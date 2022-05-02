У Мангуші і на Луначарському кільці: сьогодні узгоджені дві додаткові точки евакуації
За підтримки ООН і Червоного Хреста сьогодні узгоджені дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде з Маріуполя. Це - селище Мангуш і Луначарське кільце біля Бердянська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.
Точний час прибуття евакуаційної колони до узгоджених пунктів на даний момент невідомий. Нагадаємо, що сьогодні, 2 травня, з Маріуполя евакуація намічена на 7:00. Точка збору-ТРЦ "Порт Сіті".
У міськраді додали, що ООН та Червоний Хрест підтвердили, що у Мангуші та Луначарському кільці людям можна буде сісти в автобуси, які виїдуть із Маріуполя.
"Також до евакуаційної колони можна буде приєднатися на власному транспорті (в кінець колони)", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що 1 травня відбулася евакуація людей з "Азовсталі" в Маріуполі. У мережі з'явилося відео порятунку.
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