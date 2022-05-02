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У Мангуші і на Луначарському кільці: сьогодні узгоджені дві додаткові точки евакуації

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Маріуполь, Понеділок 02 травня 2022 07:37
У Мангуші і на Луначарському кільці: сьогодні узгоджені дві додаткові точки евакуації Евакуація з Маріуполя (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

За підтримки ООН і Червоного Хреста сьогодні узгоджені дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде з Маріуполя. Це - селище Мангуш і Луначарське кільце біля Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.

Точний час прибуття евакуаційної колони до узгоджених пунктів на даний момент невідомий. Нагадаємо, що сьогодні, 2 травня, з Маріуполя евакуація намічена на 7:00. Точка збору-ТРЦ "Порт Сіті".

У міськраді додали, що ООН та Червоний Хрест підтвердили, що у Мангуші та Луначарському кільці людям можна буде сісти в автобуси, які виїдуть із Маріуполя.

"Також до евакуаційної колони можна буде приєднатися на власному транспорті (в кінець колони)", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 1 травня відбулася евакуація людей з "Азовсталі" в Маріуполі. У мережі з'явилося відео порятунку.

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