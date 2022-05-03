Зеленський зустрівся з лідером опозиційної партії Німеччини: бесіда тривала близько години
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 травня, зустрівся з лідером найбільшої опозиційної партії Німеччини - Християнсько-Демократичний союз (ХДС) - Фрідріхом Мерцем. Бесіда тривала близько години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Bild.
Як зазначає видання, зустріч Зеленського і Мерца не входила до офіційного порядку візиту глави ХДС в Україну. Переговори проходили в офіційній резиденції президента України і тривали близько години.
У програмі візиту Мерца в Україну також заплановані переговори зі спікером Верховної ради Русланом Стефанчуком і українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фрідріх Мерц планує відвідати Україну 2 травня.
Відзначити, Мерц виступав за постачання зброї Україні ще за кілька місяців до початку війни з Росією і закликав дати "чітку відповідь" Путіну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!