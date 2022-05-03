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Зеленський зустрівся з лідером опозиційної партії Німеччини: бесіда тривала близько години

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Київ, Вівторок 03 травня 2022 18:32
Зеленський зустрівся з лідером опозиційної партії Німеччини: бесіда тривала близько години Фото: президент України Володимир Зеленський і лідер ХДС Фрідріх Мерц (t.me/BILD_Russian)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 травня, зустрівся з лідером найбільшої опозиційної партії Німеччини - Християнсько-Демократичний союз (ХДС) - Фрідріхом Мерцем. Бесіда тривала близько години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Bild.

Як зазначає видання, зустріч Зеленського і Мерца не входила до офіційного порядку візиту глави ХДС в Україну. Переговори проходили в офіційній резиденції президента України і тривали близько години.

У програмі візиту Мерца в Україну також заплановані переговори зі спікером Верховної ради Русланом Стефанчуком і українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фрідріх Мерц планує відвідати Україну 2 травня.

Відзначити, Мерц виступав за постачання зброї Україні ще за кілька місяців до початку війни з Росією і закликав дати "чітку відповідь" Путіну.

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