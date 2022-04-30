ЗСУ на Донбасі відбили 9 ворожих атак і збили 2 літаки та 4 безпілотники

Українські військові на Донбасі протягом доби відбили 9 атак військ РФ і завдали противнику чергових втрат. Зокрема, були знищені кілька танків, літаків, безпілотників, і десятки одиниць бойової броньованої техніки.

Про це 30 квітня повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Операції об'єднаних сил.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі над Донбасом збили:

Так, на Донецькому і Луганському напрямках військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили 9 атак противника, знищивши при цьому:

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ за останню добу на Донбасі ліквідували понад 80 російських окупантів.

Повномасштабна війна РФ проти України триває з 24 лютого. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!