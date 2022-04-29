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На "Азовсталі" перебуває більше 600 поранених. Ворог кидає авіабомби на польовий шпиталь, - мер Маріуполя

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Маріуполь, П'ятниця 29 квітня 2022 20:01
На "Азовсталі" перебуває більше 600 поранених. Ворог кидає авіабомби на польовий шпиталь, - мер Маріуполя Фото: Азовсталь (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що після бомбардувань польового шпиталю на території оточеного заводу "Азовсталь" 28 квітня кількість поранених зросла до 600 людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на мера Маріуполя Вадима Бойченка.

"Ворог продовжує застосовувати надважке озброєння, скидує авіаційні бомби. Скинули на шпиталь, кількість ранених була 170, а зараз за 600. Вбили понад 20 000 місцевого населення, це має ознаку не тільки військового злочину, а геноцид російськомовного населення в Маріуполі", - повідомив він.

За його інформацією, українські військові тримають оборону та здійснюють контрнаступи. Російські окупанти зазнають втрат.

В укриттях на "Азовсталі" крім українських військових знаходяться мирні жителі.

"Люди чекають на евакуацію, там багато жінок, дітей, літніх людей. Ми просимо, залучаємо всі міжнародні співробітництва, перемовні процедури досі тривають, ми чекаємо що вони відбудуться. Кількість людей важко порахувати, понад 60 діб немає режиму тиші, щоб обійти всі бомбосховища і порахувати. Там ще гірші умови, там немає їжі, води, ліків. Вони благають про порятунок", - зазначив Бойченко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до невідкладних переговорів з Росією щодо евакуації з "Азовсталі" (Маріуполь, Донецька область). Глава держави зазначив, що незважаючи на слова Володимира Путіна територія заводу піддається постійним обстрілам.

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