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В окупованій Макіївці стався вибух на нафтобазі: є загиблий та поранені

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Донбас, Середа 04 травня 2022 10:38
В окупованій Макіївці стався вибух на нафтобазі: є загиблий та поранені Фото: в окупованій Макіївці стався вибух на нафтобазі (ostro.org)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованій Макіївці (Донецька область) у середу вранці, 4 травня, сталася сильна пожежа - горить нафтобаза. За попередніми даними, 1 особа загинула та 2 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"На нафтобазі в Макіївці через обстріл спалахнули 4 резервуари по 5 тис. тонн кожен", - пише видання.

За даними видання, нібито снаряд калібром 122 мм, який потрапив в об'єкт, і став причиною масштабного вибуху, "було випущено з боку українських силовиків".

При цьому одна людина загинула і двоє отримали поранення.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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