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З 24 лютого зафіксовано десятки хакерських атак на Україну з боку РФ, - Microsoft

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Київ, Четвер 28 квітня 2022 01:18
З 24 лютого зафіксовано десятки хакерських атак на Україну з боку РФ, - Microsoft Кібератака (Фото: ft.com)
Автор: Константин Широкун

Російські урядові хакери провели кілька кібероперацій проти України, які, мабуть, підтримували військові атаки Москви і пропагандистські кампанії в Інтернеті. Про це йдеться у внутрішньому звіті Microsoft.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У період з 23 лютого по 8 квітня Microsoft повідомила, що зафіксувала в цілому 37 руйнівних кібератак з боку Росії на території України. Наприклад, хронологія, опублікована Microsoft, показала, що 1 березня — в той же день, коли російська ракета обстріляла Київську телевежу — столичні медіакомпанії постраждали від руйнівних зломів і кібершпіонажу.

Також у березні, як повідомила Microsoft, російські хакери зламали урядову мережу в центральному українському місті Вінниця. Через два дні після цієї події російські ракети знищили міський аеропорт.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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