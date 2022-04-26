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Ракетний удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

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Запоріжжя, Вівторок 26 квітня 2022 10:56
Ракетний удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці Фото: одна людина загинула, а ще одна поранена внаслідок ракетного удару по Запоріжжю (nationalinterest)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 26 квітня в Запоріжжі дві керовані ракети РФ влучили у підприємство, є пошкодження та руйнації. Попередньо відомо про одного загиблого та пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Запорізької ОВА.

"Наразі відомо, що вранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети. Третя ракета розірвалася у повітрі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Як інформують в ОВА, за попередньою інформацією відомо щодо одного загиблого та одного пораненого.

"Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена", - зазначають в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 26 квітня рано вранці, обстріляли Запоріжжя, попередньо повідомлялося про "прильоти".

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