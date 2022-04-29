Через загрозу нових ударів студентів, жінок з дітьми та літніх просять не повертатися до Києва
Голова Київської військової адміністрації (КВА) Микола Жирнов попросив студентів, жінок з дітьми і літніх людей поки не повертатися до Києва через збільшену загрозу нових ракетних ударів. Він додав, що безпосередньої небезпеки захоплення міста немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської військової адміністрації.
"Враховуючи останні події, пов'язані з пожежами на нафтобазах, підривами складів боєприпасів на території Росії, а також риторикою путінських пропагандистів, можна сказати, що така загроза (ракетних ударів по Києву - ред.) навпаки зросла, - сказав Жирнов.
За його словами, збільшену загрозу нових обстрілів Києва підтверджує вчорашній ракетний удар по Шевченківському району столиці. При цьому глава КВА зазначив, що безпосередньої небезпеки захоплення міста російськими військами немає.
"Ми просимо не повертатися студентів, жінок з маленькими дітьми, літніх людей", - закликав Жирнов.
Нагадаємо, ввечері 28 квітня Київ зазнав ракетного удару. Ворог випустив по столиці п'ять ракет, частину з них вдалося збити. Одна з них потрапила в житловий будинок у Шевченківському районі. Назавтра під завалами знайшли тіло загиблого, ще чотирьох осіб госпіталізували.
Зазначимо, в момент обстрілу в столиці перебував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росію від ракетного удару не зупинив навіть візит голови Міжнародної організації.
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