Зеленський після зустрічі з генсеком ООН вірить у можливість евакуації з "Азовсталі"

У Києві відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем. Генсек ООН заявив, що робить все можливе для евакуації людей з "Азовсталі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зокрема, Гутерріш назвав Маріуполь "кризою в кризі".

Також він заявив, що проводяться всі необхідні дії для евакуації людей із металургійного комбінату "Азовсталь".

Гутерріш сказав, що у нього були інтенсивні переговори з Зеленським, щоб евакуація з Маріуполя стала реальністю