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ЗСУ звільнили село під Харковом. Росія атакувала з нього житлові масиви міста, - ГУР

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Харківська область, П'ятниця 29 квітня 2022 13:50
ЗСУ звільнили село під Харковом. Росія атакувала з нього житлові масиви міста, - ГУР Фото: ЗСУ звільнили стратегічно важливий населений пункт під Харковом (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові звільнили від окупантів стратегічно важливий населений пункт Руська Лозова під Харковом. Саме з нього ворог вів вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО.

"Силами штурмового підрозділу ГУР МО під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Наразі воно повністю під контролем ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в розвідці, це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород.

"Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова", - зазначено в повідомленні.

ЗСУ звільнили село під Харковом. Росія атакувала з нього житлові масиви міста, - ГУР

Фото: ЗСУ звільнили стратегічно важливий населений пункт під Харковом (t.me/synegubov)

Зазначимо, раніше ЗСУ відновили контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області.

Нагадаємо, також у Харківській області Збройні сили України ліквідували російський бомбардувальник Су-34.

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