ЄС готує поетапне ембарго на нафту з РФ, його можуть схвалити наступного тижня, - NYT

Країни Євросоюзу готують поетапне ембарго на російську нафту. Очікується, що про введення заборони на поступову відмову від постачання з Росії оголосять наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними джерел видання, в результаті важких переговорів країнам ЄС вдалося подолати розбіжності щодо ембарго на російську нафту. Учасники домовилися про поетапне введення заборони на постачання з Росії.

За словами співрозмовників газети, про поетапне введення ембарго на російську нафту можуть оголосити наступного тижня. Очікується, що Єврокомісія викладе остаточну пропозицію на "папері", а наступного тижня посли країн ЄС повинні її затвердити разом з новими санкціями.

Новий пакет обмежувальних заходів ЄС проти Росії включатиме санкції проти "Сбербанку" і високопоставлених росіян.