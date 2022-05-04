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США не дозволять РФ "кооптувати" День Перемоги в Європі, - Білий дім

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Середа 04 травня 2022 02:59
США не дозволять РФ "кооптувати" День Перемоги в Європі, - Білий дім Фото: Аманда Слоут, старший директор Ради нацбезпеки Білого дому у справах Європи (Alparslan Esmer / VOA)
Автор: Володимир Костирін

Старший директор Ради національної безпеки Білого дому по Європі Аманда Слоут заявила, що адміністрація президента США Джо Байдена виступає проти планів керівника Кремля Володимира Путіна "кооптувати" День перемоги 9 травня, пов'язавши свято з вторгненням РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

"Перше, що я хотіла б сказати, це те, що День Перемоги в Європі належить не тільки Росії, і свято відзначатиметься по всій Європі 8 і 9 травня в ознаменування дня, коли об'єдналися зусилля для перемоги над нацистською Німеччиною в кінці Другої світової війни", - зазначила представник Ради нацбезпеки США.

Слоут нагадала, що США також протистояли гітлерівцям, об'єднавши зусилля з "багатьма з наших європейських союзників, а також колишній Радянський Союз, включаючи росіян і українців".

"Так, це більш широке свято, яке ми не повинні допустити, щоб президент Путін 9-го числа кооптував його", - наголошує вона.

Раніше повідомлялося, що західні офіційні особи вважають, що президент РФ Володимир Путін може офіційно оголосити Україні війну 9 травня, з метою максимально мобілізувати резервні сили і набрати більше солдатів, щоб кинути їх в Україну.

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