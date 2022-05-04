Заборона ЄС на нафту з Росії набуде чинності через шість місяців, - Reuters

Фото: заборона ЄС на нафту з Росії набуде чинності через шість місяців (freepik.com)

Європейська комісія запропонувала припинити постачання російської сирої нафти в країни блоку протягом шести місяців. При цьому нафтопродукти можуть перестати постачати в ЄС до кінця 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

План, якщо він буде узгоджений урядами країн ЄС, стане переломним моментом для найбільшого в світі торгового блоку, який як і раніше залежить від російських енергоносіїв і повинен знайти альтернативні поставки.