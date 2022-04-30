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Пушилін анонсував "велике будівництво" в Маріуполі. Хочуть повернути депортованих

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Маріуполь, Субота 30 квітня 2022 12:36
Пушилін анонсував "велике будівництво" в Маріуполі. Хочуть повернути депортованих Фото: ватажок "ДНР" Денис Пушилін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Ватажок так званої "Донецької народної республіки "Денис Пушилін анонсував "велике будівництво" в зруйнованому Маріуполі. Імовірно, для цього хочуть повернути з Росії депортованих маріупольців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вчора під час пропаганда-туру Пушилін анонсував "велике будівництво" в Маріуполі за підтримки Росії. Відразу, як тільки вирішаться питання з "Азовсталлю" ... Люди, які не можуть навіть у Донецьку, де немає таких наслідків і обстрілів, налагодити водопостачання, щось будуватимуть", - зазначив він.

За його словами, сьогодні від депортованих до Росії українських біженців стали надходити повідомлення про те, що міграційні служби в регіонах почали їх обдзвонювати і попереджати, що найближчим часом вони повинні будуть повернутися в Маріуполь на "велике будівництво".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Маріуполі заселяють у вцілілі будинки невідомих людей.

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Маріуполь ДНР Пушилин
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