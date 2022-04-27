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Палата представників США сьогодні розгляне закон про ленд-ліз для України

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Вашингтон, Середа 27 квітня 2022 09:11
Палата представників США сьогодні розгляне закон про ленд-ліз для України Фото: США постачатимуть зброю за законом про ленд-ліз (УНІАН)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 27 квітня, Палата представників США розгляне закон про ленд-ліз для України. Законодавча ініціатива повинна прискорити постачання зброї для боротьби з російським вторгненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Палати представників.

Повідомляється, що на сьогодні о 21:00 за київським часом заплановано розгляд акту S. 3522 - закону про ленд-ліз на захист демократії в Україні.

Зазначимо, на початку квітня одноголосно було прийнято закон про ленд-ліз для України в Сенаті США. Згідно з процедурою, його має схвалити Палата представників, після чого закон направлять на підпис президенту Джо Байдену.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сподівається на швидке проходження всіх процедур щодо ленд-лізу з США.

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