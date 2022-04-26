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Миколаїв готується до нападу або облоги міста російськими військами, - мер

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Україна, Вівторок 26 квітня 2022 11:48
Миколаїв готується до нападу або облоги міста російськими військами, - мер Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Росія перекидає війська та готує новий напад на Миколаїв. Місто постійно обстрілюють, росіяни все ще намагаються взяти його в облогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю мер Миколаєва Олександр Сєнкевича виданню "Українська правда".

"Ми бачимо, що Росія через Крим перекидає зброю та військові ресурси. Ми бачимо, що вони накопичують їх у Херсонській області. І так, ми очікуємо нападу або осади міста Миколаєва", - сказав він.

Як нагадав Сєнкевич, у березні місто було оточено на дві третини. "Російські війська підійшли до Південного Бугу, але наші змогли їх відсунути. Зараз росіяни знаходяться у маленькому секторі між Херсонською та Миколаївською областю на лінії Станіслав-Олександрівка", - сказав він.

За його словами у місті готують разом з військовими оборонні споруди: як на околицях міста, так і всередині. "Наші комунальні служби зараз виконують роль стройбата. Ми будуємо, заливаємо, бетонуємо", - повідомив мер.

Крім того, з полів витягують російську військову техніку. "Вже витягнули 38 одиниць - серед них танки, пушки, машини. Все, що не встигають селяни розібрати, ми забираємо, ремонтуємо та передаємо ЗСУ", - сказав Сєнкевич.

"Так що скажу коротко: ми готуємося до повномасштабного вторгнення", - констатував мер.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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