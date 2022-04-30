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Україна оголосила підозру секретарю Радбезу РФ Патрушеву

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Київ, Субота 30 квітня 2022 16:35
Україна оголосила підозру секретарю Радбезу РФ Патрушеву Фото: секретар Радбезу Росії Микола Патрушев (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українська прокуратура оголосила підозру секретарю Ради безпеки Росії Миколі Патрушеву. Він звинувачується в замаху на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Секретарю Ради безпеки РФ повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, секретар Радбезу РФ брав участь у реалізації плану з порушення територіальної цілісності України. Зокрема, на позачерговому засіданні цього органу 21 лютого 2022 року він публічно закликав до необхідності визнання Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".

В офісі генпрокурора не згадується ім'я російського високопоставленого чиновника. Однак з 2008 року посаду секретаря Радбезу РФ беззмінно займає Микола Патрушев. Його ще називають "сірим кардиналом". Входить у вузьке коло довірених людей Путіна.

Нагадаємо, раніше стало відомо про участь Патрушева в ухваленні рішення про напад на Україну.

Зазначимо, за даними агентства Bloomberg, люди з оточення Путіна вже називають війну в Україні катастрофічною помилкою.

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