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Німецькі винищувачі перехопили російський літак над Балтійським морем

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Німеччина, Середа 04 травня 2022 05:27
Німецькі винищувачі перехопили російський літак над Балтійським морем Фото: російський літак був перехоплений німецькими винищувачами (twitter.com/Team_Luftwaffe)
Автор: Володимир Костирін

У небі над Балтійським морем двома німецькими винищувачами Eurofighter був перехоплений російський розвідувальний літак Іл-20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представництва сил Німеччини в НАТО у Twitter.

"Російський Іл-20 Кут-А (літак-розвідник) був перехоплений нашою службою швидкого реагування (QRA) над Балтійським морем у вихідні дні, при цьому два винищувачі Eurofighter піднялися в повітря з Лааге", - йдеться в публікації.

Також зазначається, що служба щодня працює для "захисту повітряного простору над Німеччиною і НАТО".

Інцидент в небі над Балтійським морем стався 30 квітня. Російський Іл-20 перетнув міжнародний повітряний простір, і прямував до острова Рюген (Німеччина). Підняті по тривозі винищувачі Eurofighter примусили непрошеного "гостя" змінити курс, супроводивши літак-розвідник за межі повітряних кордонів ФРН.

Раніше повідомлялося, що 30 квітня російський літак спостереження та аерофотозйомки Ан-30 вторгся в повітряний простір Данії на схід від Борнхольма, данського Балтійського острова. Потім він порушив повітряний простір Швеції.

Після цього і Данія, і Швеція викликали російських послів для пояснень щодо порушення своїх повітряних просторів.

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