Резніков: Кожен транш військової допомоги наближає нас до миру

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив західним партнерам, що постачання озброєння Україні наближає спільну перемогу над Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter урядовця .

Резніков узяв участь у саміті глав оборонних відомств чотирьох десятків країн. Зустріч проходить на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

"Передав послання від України західним партнерам: кожен транш військової допомоги наближає мир у Європі, посилює безпеку в світі, укріплює справедливість і нашу спільну перемогу над Росією", – написав міністр.

Раніше міністр оборони США Остін повідомив про початок зустрічі представників понад сорока країн. Головна мета саміту – допомога Україні в боротьбі з несправедливим вторгненням РФ.