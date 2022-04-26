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Резніков: Кожен транш військової допомоги наближає нас до миру

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Німеччина, Вівторок 26 квітня 2022 18:42
Резніков: Кожен транш військової допомоги наближає нас до миру Фото: Олексій Резніков (крайній праворуч) (twitter.com/SecDef)
Автор: Антон Федорців

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив західним партнерам, що постачання озброєння Україні наближає спільну перемогу над Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter урядовця.

Резніков узяв участь у саміті глав оборонних відомств чотирьох десятків країн. Зустріч проходить на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

"Передав послання від України західним партнерам: кожен транш військової допомоги наближає мир у Європі, посилює безпеку в світі, укріплює справедливість і нашу спільну перемогу над Росією", – написав міністр.

Раніше міністр оборони США Остін повідомив про початок зустрічі представників понад сорока країн. Головна мета саміту – допомога Україні в боротьбі з несправедливим вторгненням РФ.

До слова, українська розвідка заявила про підготовку РФ ракетного удару по Придністров'ю.

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