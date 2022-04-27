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У Запорізькій області окупанти захоплюють лікарні і готуються до референдуму

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Запоріжжя, Середа 27 квітня 2022 06:01
У Запорізькій області окупанти захоплюють лікарні і готуються до референдуму Бердянськ (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово зайнятому росіянами селі Кінські Роздори Пологівського району окупанти займаються мародерством, а також ведуть перепис населення. За повідомленнями місцевих жителів, російські військові оселилися в школі, лікарні та знаходяться в сільській раді. На території села загарбники риють траншеї, щоб заховати в них свою військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.

У Новоданилівці Пологівського району під час російських обстрілів був знищений приватний будинок, магазин, мотоблок з причепом. Крім того, в селі від вихідних немає газопостачання, електрики й водопостачання також немає. Місцеві жителі кажуть, що населений пункт вже на межі гуманітарної катастрофи. Багато виїхали, але є і ті, які не готові залишати свої будинки.

В цілому на тимчасово захоплених територіях Запорізької області армія РФ намагаються вести російське телерадіомовлення. У Мелітополі окупанти заблокували гуманітарні коридори. До того ж вони готуються з розмахом і парадом святкувати 1 і 9 травня, а також намагаються почати навчальний процес в школах і дитсадках. У Мелітопольському районі російські солдати риють окопи в селах, що знаходяться поблизу заповідника. У Бердянську захоплено два медичні заклади.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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