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Зеленський підтвердив евакуацію з "Азовсталі". Перші 100 осіб завтра будуть у Запоріжжі

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Київ, Неділя 01 травня 2022 17:56
Зеленський підтвердив евакуацію з "Азовсталі". Перші 100 осіб завтра будуть у Запоріжжі Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підтвердив початок евакуації цивільних з "Азовсталі" в Маріуполі. Глава держави уточнив, що перші 100 осіб вже вивезли на контрольовану українськими військовими територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Почалася евакуація цивільних з "Азовсталі". Перша група приблизно зі 100 осіб вже направляється на підконтрольну (Україні - ред.) територію", - написав Зеленський.

Глава держави уточнив, що завтра евакуйованих з "Азовсталі" відправлять до Запоріжжя. Він подякував українській команді, яка разом зі співробітниками ООН бере участь у роботі з порятунку цивільних з території заводу,

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Голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі повідомив, що евакуація мирних жителів із "Азовсталі" пройшла успішно. За його словами, територію заводу змогли залишити понад 100 українців, серед яких діти, жінки та люди похилого віку.

"Попереду ще багато роботи та багато людей. Проте Україна ще раз довела, що не залишає своїх людей. Навіть якщо це пекло", - наголосив Арахамія.

Нагадаємо, раніше про початок евакуації цивільних з "Азовсталі" повідомив представник ООН.

Зазначимо, сьогодні, 1 травня, окупанти вивезли з обложеного Маріуполя більш як 50 осіб. Людей відправили у фільтраційний табір російських військ.

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