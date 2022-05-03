Наслідки обстрілів. На під'їздах до Львова затримуються потяги

В результаті ракетних ударів ввечері 3 травня на під'їздах до Львова затримуються потяги. "Укрзалізниця" закликала стежити за офіційними повідомленнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зазначається, що затримано потяги на під'їзді до Львова. В "Укрзалізниці" додали, що інформація оновлюється і закликали пасажирів стежити за офіційними повідомленнями і не залишати притулків під час повітряної тривоги.

"У зв'язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій ряд поїздів буде направлятися із затримкою", - йдеться в повідомленні перевізника.

Нагадаємо, ввечері 3 травня Львівська область піддавалася ракетному удару. В результаті частина Львова залишилася без електроенергії.

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