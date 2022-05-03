ru ua
Вт, 03 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Наслідки обстрілів. На під'їздах до Львова затримуються потяги

Новость на русском →
Київ, Вівторок 03 травня 2022 21:17
Наслідки обстрілів. На під'їздах до Львова затримуються потяги Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті ракетних ударів ввечері 3 травня на під'їздах до Львова затримуються потяги. "Укрзалізниця" закликала стежити за офіційними повідомленнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"У зв'язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій ряд поїздів буде направлятися із затримкою", - йдеться в повідомленні перевізника.

Зазначається, що затримано потяги на під'їзді до Львова. В "Укрзалізниці" додали, що інформація оновлюється і закликали пасажирів стежити за офіційними повідомленнями і не залишати притулків під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, ввечері 3 травня Львівська область піддавалася ракетному удару. В результаті частина Львова залишилася без електроенергії.

Війна Росії проти України йде 69-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Львів Війна в Україні
NEWS
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні