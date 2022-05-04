Евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. Оприлюднений графік та точки збору

Сьогодні, 4 травня, продовжиться евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя. Маршрут буде проходити через Луначарське кільце, Токмак і Василівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка .

Евакуація в Маріуполі почалася о 8:00. Автобуси вже виїхали з міста. Надалі будуть зупинки для підсадки пасажирів у Запорізькій області:

Луначарське кільце біля Бердянська - 10:00;

Токмак - 15:00;

Василівка - 16:00.

Бажаючі на власному транспорті можуть долучитися до колони у Токмаку.

Зазначається, що евакуація відбувається за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.