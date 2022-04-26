На війну з Україною відправляють в'язнів з Чечні. Серед них родичі опозиціонерів, - ГУР

Українська розвідка з'ясувала, що в Чечні на війну з Україною відправляють ув’язнених. В тому числі - родичів опозиціонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ГУР МО.

"Чеченський філіал ФСБ збирає інформацію про ув’язнених місцевих тюрем для їхньої подальшого виправляння в зону бойових дій. Листування посадовців ФСБ містить вимогу надати особисті дані засуджених, зокрема: ПІБ, домашні адреси, номери телефонів, адреси електронних пошт, IP-адреси пристроїв, які використовуються для входу в "соціально-телекомунікаційну мережу Інтернет", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, "негайно зібрати і надати на нашу адресу інформацію щодо громадян Чеченської республіки РФ для подальшого їхнього залучення до проведення спеціальної операції на території України" вимагають:

умовно засуджених;

засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості;

засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини;

засуджених за особливо тяжкі злочини.

За словами чеченських опозиційних громадських діячів такі дії мають дві цілі.

По-перше, поповнити "людський ресурс" частин, які понесли значні втрати в боях з українськими захисниками.

По-друге, придушити будь-які протестні настрої в самій Чечні, адже нині там розповсюджена практика засудження родичів опозиціонерів.

"Тепер їм загрожує примусове відправлення у найгарячіші точки фронту. Зокрема, брата відомого чеченського опозиціонера Хасана Халітова вже доправили в одну з частин на передовій. Інших родичів Халітова викрали і їхнє місцеперебування - невідоме", - додають у розвідці,

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Росія хоче зібрати для наступу на Донбас війська, яких буде в рази більше ВСУ.

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