Ми не переможемо з сотнею танків. Посол Мельник виступив за німецький ленд-ліз для України

Посол України в Німеччині Андрій Мельник запропонував Німеччині прийняти закон про ленд-ліз за прикладом США. Дипломат подякував Берлін за військову підтримку, але, за його словами, не можна перемогти з сотнею танків у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Мельника німецькому виданню Bild am Sonntag .

В інтерв'ю посол заявив, що Україна хотіла б швидко отримати 88 танків "Леопард", 100 БМП" Мардер", самохідних гаубиць і багато іншого. Однак, додав дипломат, сьогодні в Європі йде найбільша війна за 80 років і в ній не можна перемогти з 30 або 100 танками.

"Німецький закон про ленд-ліз, як у США, і довгостроковий союз проти Росії були б важливі", - констатував Мельник.

Рішення Німеччини направити Україні самохідні зенітні установки "Гепард" посол назвав правильним. Однак, за його словами, цього недостатньо, оскільки для перемоги над російською армією потрібно найсучасніше німецьке озброєння.