ru ua
Нд, 01 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ми не переможемо з сотнею танків. Посол Мельник виступив за німецький ленд-ліз для України

Новость на русском →
Берлін, Неділя 01 травня 2022 14:22
Ми не переможемо з сотнею танків. Посол Мельник виступив за німецький ленд-ліз для України Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посол України в Німеччині Андрій Мельник запропонував Німеччині прийняти закон про ленд-ліз за прикладом США. Дипломат подякував Берлін за військову підтримку, але, за його словами, не можна перемогти з сотнею танків у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Мельника німецькому виданню Bild am Sonntag.

В інтерв'ю посол заявив, що Україна хотіла б швидко отримати 88 танків "Леопард", 100 БМП" Мардер", самохідних гаубиць і багато іншого. Однак, додав дипломат, сьогодні в Європі йде найбільша війна за 80 років і в ній не можна перемогти з 30 або 100 танками.

"Німецький закон про ленд-ліз, як у США, і довгостроковий союз проти Росії були б важливі", - констатував Мельник.

Рішення Німеччини направити Україні самохідні зенітні установки "Гепард" посол назвав правильним. Однак, за його словами, цього недостатньо, оскільки для перемоги над російською армією потрібно найсучасніше німецьке озброєння.

Нагадаємо, 28 квітня Палата представників Конгресу США підтримала закон про ленд-ліз для України. Про те, що це означає - в матеріалі РБК-Україна.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський вручив спікеру Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі орден княгині Ольги за її внесок у прийнятті закону про ленд-лізу.

Війна Росії проти України йде 67-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
67-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
67-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни