Окупанти намагаються перейти в наступ на Кривий Ріг, - Вілкул

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Вілкула.

"За останню добу значно збільшилася інтенсивність обстрілів з боку противника. Так вночі було два Прильоти "Смерчів" на околиці села Новолатівка. Сьогодні обстріляні наші території в районі Зеленодольської громади, населених пунктів Новопавлівка, Нововоронцовка, Трудолюбівка, Князівка та ряду інших. Жертв, слава Богу, немає", - заявив Вілкул.

Він також повідомив, що російські війська кілька разів намагалися переходити в атаку на лінії зіткнення, яка проходить всередині Херсонської області, з використанням бронетехніки та піхотних підрозділів. Завдяки стійкості та героїзму солдатів ЗСУ успіху не мали. Ворог відступив, зазнавши значних втрат у техніці та живій силі.