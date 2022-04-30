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Київ запропонував Пекіну стати одним із гарантів безпеки України

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Субота 30 квітня 2022 21:39
Київ запропонував Пекіну стати одним із гарантів безпеки України Дмитро Кулеба (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Київ запропонував Китаю як постійному члену Ради безпеки ООН стати гарантом безпеки Україн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в інтерв'ю Сіньхуа.

"Наразі Україна вивчає можливість отримати гарантії безпеки від постійних членів Ради Безпеки ООН, включаючи Китай, та інші великі держави. Наша пропозиція, щоб Китай був одним із гарантів безпеки України, є ознакою нашої поваги та довіри до Китайської Народної Республіки", - сказав Кулеба.

Він також звернувся з офіційним проханням до Пекіна продовжувати надавати гуманітарну допомогу Україні, наголосивши, що вона є дуже важливою для України в такий складний період.

"Я хотів би висловити вдячність міністру Ван І за його зауваження щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України та його готовність домагатися перемир’я дипломатичними зусиллями. Я також дякую Товариству Червоного Хреста Китаю за надання гуманітарної допомоги на суму 5 мільйонів юанів", - додав голова МЗС.

Також він зазначив, Україна сподівається, що Китай закликатиме Росію до припинення вогню.

Раніше ми повідомляли, Китай не налаштований байдуже спостерігати за ситуацією навколо України.

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