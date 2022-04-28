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У Канаді парламент визнав дії РФ в Україні геноцидом. Рішення прийнято одностайно

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Канада, Четвер 28 квітня 2022 04:46
У Канаді парламент визнав дії РФ в Україні геноцидом. Рішення прийнято одностайно Фото: Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Володимир Костирін

Канадські законодавці на голосуванні одностайним рішенням визнали російські атаки в Україні геноцидом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канадський канал CTV News.

Голосування було ініційовано після того, як член парламенту Хізер Макферсон подала клопотання про визнання Палатою представників того, що "Російська Федерація здійснює акти геноциду проти українського народу".

Члени канадського парламенту в середу також заявили про "достатні докази систематичних та масових військових злочинів проти людства", які скоюються в Україні ЗС РФ під керівництвом президента країни Володимира Путіна та інших членів Держдуми.

Як йдеться в клопотанні Палати громад Канади, військові злочини Росії включають:

  • масові звірства,
  • систематичні випадки навмисних вбивств українських мирних жителів,
  • осквернення трупів,
  • насильницьке переміщення українських дітей,
  • тортури,
  • фізичну шкоду,
  • психічну шкоду,
  • зґвалтування.

Перед цим прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо охарактеризував дії РФ під час вторгнення в Україну та її способи ведення війни терміном "геноцид".

Раніше повідомлялося, що Парламентська асамблея Ради Європи повністю підтримала розслідування злочинів Росії проти людяності та геноциду в Україні.

Нагадаємо, у квітні президент США Джо Байден назвав Володимира Путіна диктатором, який влаштував геноцид в Україні.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський назвав слова американського колеги правдою, яка може протистояти злу.

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