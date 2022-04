У Канаді парламент визнав дії РФ в Україні геноцидом. Рішення прийнято одностайно

Голосування було ініційовано після того, як член парламенту Хізер Макферсон подала клопотання про визнання Палатою представників того, що "Російська Федерація здійснює акти геноциду проти українського народу".

Члени канадського парламенту в середу також заявили про "достатні докази систематичних та масових військових злочинів проти людства", які скоюються в Україні ЗС РФ під керівництвом президента країни Володимира Путіна та інших членів Держдуми.

Як йдеться в клопотанні Палати громад Канади, військові злочини Росії включають:

