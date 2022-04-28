У Канаді парламент визнав дії РФ в Україні геноцидом. Рішення прийнято одностайно

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канадський канал CTV News .

Голосування було ініційовано після того, як член парламенту Хізер Макферсон подала клопотання про визнання Палатою представників того, що "Російська Федерація здійснює акти геноциду проти українського народу".

Члени канадського парламенту в середу також заявили про "достатні докази систематичних та масових військових злочинів проти людства", які скоюються в Україні ЗС РФ під керівництвом президента країни Володимира Путіна та інших членів Держдуми.

Як йдеться в клопотанні Палати громад Канади, військові злочини Росії включають:

масові звірства,

систематичні випадки навмисних вбивств українських мирних жителів,

осквернення трупів,

насильницьке переміщення українських дітей,

тортури,

фізичну шкоду,

психічну шкоду,

зґвалтування.

By unanimous consent, the #HoC adopted a motion concerning acts of genocide against the Ukrainian people.



The full text of the motion will be available after adjournment later today in the Journals: https://t.co/mLAnITBRs1 — In the Chamber (@HoCChamber) April 27, 2022

Перед цим прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо охарактеризував дії РФ під час вторгнення в Україну та її способи ведення війни терміном "геноцид".