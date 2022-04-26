Китай не зацікавлений у Третій світовій війні, - МЗС країни

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що країна не зацікавлена у Третій світовій війні. Там виступили за підтримку мирного врегулювання ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Huanqiu .

З відповідною заявою виступив офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, відповідаючи на питання журналіста, чи згодна КНР з Росією, яка заявила, що "світ наразі стикається з реальною загрозою Третьої світової війни":

"Ніхто не хоче побачити початок Третьої світової війни. Ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони виявлятимуть спокій і стриманість, запобігатимуть ескалації ситуації, якнайшвидше досягнуть миру і не платитимуть великої ціни Європі та світу", - відповів він.

За словами офіційного представника МЗС Китаю, в нинішній ситуації Україна та РФ повинні спочатку підтримати діалог і переговори, щоб запобігти розширенню та довгостроковому поширенню конфлікту.

"Водночас ми повинні також замислитися над тим, чому Європа знову увійшла у вир геополітичних конфліктів більш ніж через 30 років після закінчення холодної війни, як побудувати збалансовану, ефективну та стійку європейську архітектуру безпеки та як зміцнити глобальну систему управління безпекою", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно що в Росії заявили, що вважають можливим початок третьої світової війни через застосування протисупутникової зброї.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС РФ Лавров назвав ризики ядерної війни "вельми істотними", але заявив при цьому, що вона неприпустима.

Після чого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував за висловлювання російського колеги щодо "реальної небезпеки" початку Третьої світової війни та заявив, що "Москва відчуває поразку в Україні".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.