ООН надасть фінансову допомогу 2 мільйонам українців, - генсек
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш анонсував нову програму підтримки українців, які були змушені покинути свої домівки. Організація допоможе переселенцям не тільки гуманітарною допомогою, а й готівкою виплатами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Антоніу Гутерреша.
Як повідомив Гутерреш на спільному брифінгу з Зеленським, ООН, ЮНІСЕФ та інші підрозділи організації готові до унікального для себе кроку – виплати готівкової допомоги.
"Ми готові надавати готівкові виплати. До кінця травня хочемо покрити 1,3 мільйона осіб, до серпня – 2 мільйони осіб. Це відбудеться в координації з українським урядом", - заявив Гутерреш.
Унікальність ситуації полягає в тому, що ООН, як правило, надає готівкову допомогу тільки в тих країнах, де уряд не в змозі виконувати свої Гуманітарні зобов'язання. Український уряд продовжує свою діяльність в повному обсязі, тому Гутерреш підкреслив, що ООН своїми діями прагне допомогти українському уряду, а не замінити його.
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