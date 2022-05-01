ru ua
Нд, 01 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З початку війни з України виїхали майже 5,5 млн осіб, - ООН

Новость на русском →
Неділя 01 травня 2022 02:43
З початку війни з України виїхали майже 5,5 млн осіб, - ООН Фото: українські біженці (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Станом на 29 квітня через повномасштабне російське вторгнення з України за кордон виїхали 5 468 629 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ООН.

Зазначається, що більшість українців виїхали до Польщі - понад 3 млн осіб, до Румунії - понад 817 тисяч осіб, до Росії - понад 656 тисяч, до Угорщини - майже 520 тисяч, до Молдови - понад 443 тисяч, до Словаччини - майже 372 тисяч і до Білорусі - трохи більше ніж 25 тисяч.

Водночас починаючи з 28 лютого, в Україну з-за кордону повернулися 1 289 500 українців.

Нагадаємо, у Польщі знову продовжили безкоштовний проїзд у поїздах для українців.

Ми також писали про те, в яких країнах ЄС українці можуть отримати безплатно медичну допомогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Біженці
NEWS
67-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
67-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни