США можуть дозволити надсилати Україні кошти від продажів активів олігархів Росії, - Reuters
Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер планує додати в пакет допомоги Україні вартістю 33 млрд доларів ще одне положення. Воно дозволить заарештовувати активи олігархів Росії та направляти кошти від їх продажу до нашої країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Україні потрібна вся допомога, яку вона може отримати, і водночас нам потрібні всі активи, які ми можемо зібрати разом, щоб надати Україні необхідну допомогу", - сказав Шумер.
У четвер президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити допомогу Україні у розмірі 33 млрд доларів. Також його адміністрація попросила законодавців включити положення, Яке допоможе заарештовувати більше активів російських олігархів, та надсилати кошти з їх продажів до Києва.
"Настав час, щоб російські олігархи, які потрапили під санкції, відповіли за незаконно нажите багатство, яке вони отримали", - додав Шумер.
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