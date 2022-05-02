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Кулеба назвав три аспекти, за якими Німеччина могла б ухвалити "історичні рішення"

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Понеділок 02 травня 2022 01:48
Кулеба назвав три аспекти, за якими Німеччина могла б ухвалити "історичні рішення" Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав Німеччину "однією з найбільш нерішучих" країн Європейського Союзу в контексті реакції на військову агресію РФ проти нашої держави, а також назвав три аспекти, за якими Берлін міг би ухвалити "історичні рішення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби німецькій газеті Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава українського зовнішньополітичного відомства серед них виділив:

  • питання про усунення перешкод для постачання необхідного Україні озброєння,
  • введення санкцій щодо РФ,
  • вирішення проблеми надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюз.

Кулеба зазначив, що питання євроінтеграції України зараз є "питанням війни і миру на нашому континенті". За словами дипломата, лідери країн, які мислять "раціонально і стратегічно", повинні бути "в авангарді" по цьому питанні.

Також глава МЗС України наголошує, що перемога нашої країни у війні, розв'язаній РФ, дозволить Європі вийти з кризи та значно посилити свої позиції. І навпаки, якщо керівник Кремля Володимир Путін здобуде успіх у повномасштабній агресії проти України, тоді ЄС "не зможе насолоджуватися стабільністю і безпекою протягом десятиліть".

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив обережність Берліна у поставках важкого озброєння Україні.

Також ми писали, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок назвала мир на умовах РФ за підсумками війни проти України запрошенням до наступної війни.

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