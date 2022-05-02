Маріуполь переважно знаходиться під контролем російських військових, - Міноборони

Ситуація в Маріуполі вкрай важка. Місто переважно перебуває під контролем російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника під час брифінгу.

"Ситуація в Маріуполі украй важка. Окупанти продовжують блокувати наші підрозділи в районі заводу "Азовсталь", блокують гуманітарні коридори. Єдине, що є певні домовленості про організацію коридору евакуації сьогодні", - розповів він.

За його словами, місто переважно перебуває під контролем збройних сил РФ. Там російські військові вчиняють злочини, намагаються проводити фільтрацію.

"Ми маємо відомості про те, що населення примусово вивозять на територію РФ", - сказав Мотузяник.