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Маріуполь переважно знаходиться під контролем російських військових, - Міноборони

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Маріуполь, Понеділок 02 травня 2022 16:03
Маріуполь переважно знаходиться під контролем російських військових, - Міноборони Фото: Маріуполь практично повністю контролюють військові РФ (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Ситуація в Маріуполі вкрай важка. Місто переважно перебуває під контролем російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника під час брифінгу.

"Ситуація в Маріуполі украй важка. Окупанти продовжують блокувати наші підрозділи в районі заводу "Азовсталь", блокують гуманітарні коридори. Єдине, що є певні домовленості про організацію коридору евакуації сьогодні", - розповів він.

За його словами, місто переважно перебуває під контролем збройних сил РФ. Там російські військові вчиняють злочини, намагаються проводити фільтрацію.

"Ми маємо відомості про те, що населення примусово вивозять на територію РФ", - сказав Мотузяник.

Раніше в мерії Маріуполя повідомили про "гуманітарні вантажі", якими окупанти вивозять тіла загиблих. Йдеться про ті самі вантажівки, якими РФ завозить до Маріуполя гуманітарну допомогу.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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