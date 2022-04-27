Туреччина сподівається на зустріч Зеленського і Путіна найближчими днями

Турецька сторона сподівається на те, що за пропозицією президента Реджепа Таїпа Ердогана вдасться провести зустріч лідерів України і Росії - Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Відповідну заяву зробив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

За його словами, Анкара з тривогою спостерігає за розвитком війни Росії проти України і докладає зусиль для подолання проблемних ситуацій.

"Російські та українські переговори на дипломатичному форумі в Антальї зібрали разом міністрів. Після цього наш президент неодноразово зустрічався з паном Путіним і паном Зеленським. Хоча є деякі труднощі, ми сподіваємося, що, можливо, двом лідерам вдасться зустрітися в найближчі дні", - зазначив Акар.

Він додав, що Туреччина продовжить вносити свій посередницький внесок, у тому числі для досягнення припинення вогню в Україні та запобігання гуманітарної катастрофи.