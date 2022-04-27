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Туреччина сподівається на зустріч Зеленського і Путіна найближчими днями

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Анкара, Середа 27 квітня 2022 11:02
Туреччина сподівається на зустріч Зеленського і Путіна найближчими днями Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Турецька сторона сподівається на те, що за пропозицією президента Реджепа Таїпа Ердогана вдасться провести зустріч лідерів України і Росії - Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Відповідну заяву зробив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

За його словами, Анкара з тривогою спостерігає за розвитком війни Росії проти України і докладає зусиль для подолання проблемних ситуацій.

"Російські та українські переговори на дипломатичному форумі в Антальї зібрали разом міністрів. Після цього наш президент неодноразово зустрічався з паном Путіним і паном Зеленським. Хоча є деякі труднощі, ми сподіваємося, що, можливо, двом лідерам вдасться зустрітися в найближчі дні", - зазначив Акар.

Він додав, що Туреччина продовжить вносити свій посередницький внесок, у тому числі для досягнення припинення вогню в Україні та запобігання гуманітарної катастрофи.

Нагадаємо, напередодні Путін заявив, що Росія не може гарантувати безпеку України, поки не буде вирішено "питання з приналежністю Криму і Донбасу".

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