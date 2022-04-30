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США обговорять координацію подальших дій по Україні з партнерами в Європі, - Держдеп

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Вашингтон, Субота 30 квітня 2022 03:26
США обговорять координацію подальших дій по Україні з партнерами в Європі, - Держдеп Прапор США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

7 травня заступник держсекретаря Венді Шерман зустрінеться в Парижі з Генеральним секретарем МЗС Франції Франсуа Делаттром, державним секретарем МЗС Німеччини Андреасом Міхаелісом, Генеральним секретарем МЗС Італії Етторе Секі та Державним міністром Великобританії у справах Європи і Північної Америки Джеймсом Клеверлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

Предметом зустрічі має стати обговорення поточної тісної координації США і європейських партнерів у відповідь на жорстоку, нічим не спровоковану війну Путіна проти України.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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