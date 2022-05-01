Війна завершиться переговорами. Наша позиція залежить від військових, - Никифоров

"Без переговорів ніяк. Яка б не була ситуація, ця війна завершиться за столом переговорів. Будь-яка війна завершується за столом переговорів. Але кожна Буча і кожен Маріуполь віддаляють ці переговори та роблять їх складнішими. Війна закінчиться переговорами, а от яка зі сторін буде у кращій позиції - це вже вирішують наші військові і ми їм довіряємо", - заявив Никифоров.