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Верещук анонсувала евакуацію з Токмаку і Василівки: названі місце та час

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Запорізька область, Середа 04 травня 2022 13:32
Верещук анонсувала евакуацію з Токмаку і Василівки: названі місце та час Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: РБК-Україна

В середу, 4 травня, планується евакуація цивільного населення з Токмаку та Василівки до Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

За словами чиновниці, евакуація з Токмаку відбудеться о 15:00 на виїзді з міста. Місце збору - колишнє кафе “Нірвана”.

Евакуація з Василівки відбудеться на блокпості “Тарілка”, розповіла Верещук. Час сбору - 16:00.

Міністр запевнила, що евакуація відбудеться обов’язково.

Нагадаємо, що вчора, 3 травня, війська РФ не дозволили провести евакуацію з Токмака та Василівки, порушивши всі домовленості.

Про місце та час евакуації з Токмаку і Василівки українська та російська сторона домовлялися ще 2 травня.

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