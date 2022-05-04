Верещук анонсувала евакуацію з Токмаку і Василівки: названі місце та час

В середу, 4 травня, планується евакуація цивільного населення з Токмаку та Василівки до Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук .

Евакуація з Василівки відбудеться на блокпості “Тарілка” , розповіла Верещук. Час сбору - 16:00.

За словами чиновниці, евакуація з Токмаку відбудеться о 15:00 на виїзді з міста. Місце збору - колишнє кафе “Нірвана”.

Нагадаємо, що вчора, 3 травня, війська РФ не дозволили провести евакуацію з Токмака та Василівки, порушивши всі домовленості.

Про місце та час евакуації з Токмаку і Василівки українська та російська сторона домовлялися ще 2 травня.

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