Спробують "викурити". Росія не відмовилася від хімічної атаки на "Азовсталі", - ГУР

За даними української сторони, російська армія не відмовилася від планів застосувати хімічну зброю проти захисників і мирного населення на заводі "Азовсталь" в Маріуполі. Для цього планується скинути бомби з отруйними речовинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

"Проти людей, що знаходяться на території заводу "Азовсталь", може бути застосована хімічна зброя. Згідно з останніми даними для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців ЗС РФ, може бути здійснено так зване "викурювання" українських захисників і мирного населення з приміщень підприємства", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, розвідка вважає, що російські військові можуть завдати бомбово-ракетні удари артилерійськими і авіаційними боєприпасами з отруйними речовинами. Крім того, паралельно хімічні війська можуть розпорошити аерозолі.