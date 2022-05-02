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Посол Південної Кореї повернувся до Києва

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Київ, Понеділок 02 травня 2022 09:01
Посол Південної Кореї повернувся до Києва Фото: Посол Південної Кореї повернувся до Києва (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Посол Південної Кореї в Україні Кім Хенг ті та інші співробітники посольства повернулися до Києва. Відсьогодні вони відновлюють роботу дипломатичної місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Також розглядається питання про поетапне повернення співробітників, що залишилися, відповідно до майбутньої ситуації в Україні в галузі безпеки.

"Вони планують виконувати завдання з дипломатичних питань і захисту Південнокорейських громадян у тісній співпраці з українським урядом", - йдеться в повідомленні МЗС Південної Кореї.

Зазначимо, що посольство Південної Кореї евакуювалося зі столиці і працювало в тимчасовому офісі в місті Чернівці з березня після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, раніше посол Британії Мелінда Сіммонс повідомила про своє повернення до Києва.

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