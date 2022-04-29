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Конгрес США готовий схвалити запит Байдена на підтримку України

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Вашингтон, П'ятниця 29 квітня 2022 04:15
Конгрес США готовий схвалити запит Байдена на підтримку України Конгрес США (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Конгрес США готовий схвалити запити президента Джо Байдена про виділення 33 млрд доларів для допомоги Україні, а також про притягнення чиновників і олігархів Росії до відповідальності за розв'язану проти України війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми налаштовані дуже оптимістично, оскільки маємо потужну двопартійну підтримку", - прокоментувала Спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі перспективи прийняття Конгресом ініціатив, оголошених у четвер президентом Байденом.

Вона також підкреслила, що Конгрес зараз працює над вирішенням багатьох важливих питань. За її словами, Сполучені Штати готові виділяти допомогу в таких обсягах, які необхідні Україні, в тому числі у сфері оборони, економіки та гуманітарних потреб. За її словами, ці питання були предметом обговорень минулого тижня в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

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