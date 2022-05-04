Близько 24500 військових і майже 500 артилерійських систем: втрати Росії у війні
Фото: Росія втратила вже 24500 окупантів і майже 500 одиниць артилерії (mill.ru)
Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 24 500 своїх військових. Також було знищено майже 500 артилерійських систем та понад 2600 бронемашин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05 орієнтовно складають:
- особового складу - близько 24500 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1077 (+15) од,
- бойових броньованих машин 2610 (+43) од,
- артилерійських систем - 491 (+16) од,
- РСЗВ - 163 (+1) од,
- засоби ППО - 81 (+1) од,
- літаків - 194 (+0) од,
- гелікоптерів - 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1867 (+24) од,
- кораблі /катери - 10 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 303 (+12).
- спеціальна техніка - 38 (+0).
- крилаті ракети - 87 (+3).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках. Дані уточнюються", - додають в Генштабі.
Нагадаємо, вчора українські військові знищили російську радіолокаційну станцію "Бук-М2".
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