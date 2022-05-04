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Близько 24500 військових і майже 500 артилерійських систем: втрати Росії у війні

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Київ, Середа 04 травня 2022 09:25
Близько 24500 військових і майже 500 артилерійських систем: втрати Росії у війні Фото: Росія втратила вже 24500 окупантів і майже 500 одиниць артилерії (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 24 500 своїх військових. Також було знищено майже 500 артилерійських систем та понад 2600 бронемашин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05 орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 24500 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1077 (+15) од,
  • бойових броньованих машин 2610 (+43) од,
  • артилерійських систем - 491 (+16) од,
  • РСЗВ - 163 (+1) од,
  • засоби ППО - 81 (+1) од,
  • літаків - 194 (+0) од,
  • гелікоптерів - 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1867 (+24) од,
  • кораблі /катери - 10 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 303 (+12).
  • спеціальна техніка - 38 (+0).
  • крилаті ракети - 87 (+3).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках. Дані уточнюються", - додають в Генштабі.

Нагадаємо, вчора українські військові знищили російську радіолокаційну станцію "Бук-М2".

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