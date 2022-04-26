Українські військові збили 3 ворожих літаки, 4 БПЛА і 3 крилаті ракети за день

Українські військові протягом доби уразили 10 повітряних цілей російських загарбників. Були знищені три ворожих винищувачі-бомбардувальники, чотири безпілотники та три крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Військові зазначили, що противник за два тижні до 9 травня активізував свої агресивні дії, і 25 квітня окупанти випустили по Україні чималу кількість крилатих ракет - насамперед по об'єктах інфраструктури та вузловим залізничним станціям.

"На Східному та Південному напрямках рашисти здійснили кілька авіанальотів і, традиційно, втратили три літаки. Загалом за добу 25 квітня уражено 10 повітряних цілей", - йдеться в повідомленні.

А саме:

3 літаки (Су-34, Су-35, Су-30);

3 крилаті ракети;

4 БПЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

Також у Командуванні ПС ЗСУ опублікували відео, як відбувається бойова робота всередині Бук-М1, де бойовий розрахунок зенітного ракетного комплексу збив російський винищувач-бомбардувальник Су-34 в Харківській області.

Відео: бойова робота розрахунку Бук-М1 і ліквідація російського бомбардувальника Су-25