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Пентагон: армія РФ просувається в Україні "повільно і нерівномірно", частина військ залишає Маріуполь

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П'ятниця 29 квітня 2022 03:49
Пентагон: армія РФ просувається в Україні "повільно і нерівномірно", частина військ залишає Маріуполь Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ змогли трохи просунутися в Україні після поновлення на початку минулого тижня наступу на Донбасі, при цьому такий рух загарбників йде повільно і нерівномірно, зазначають представники міністерства оборони США і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та Reuters.

За словами чиновників Пентагону, Штати бачили "деякі свідчення" покращення здатності РФ поєднувати повітряні та наземні операції, а також - поповнювати запаси сил на місцях.

Рух на Донбасі російських військ йде "повільно і нерівномірно", що дозволяє їм просуватися тільки на "кілька кілометрів або близько того" кожен день, розповів високопоставлений представник Міноборони США, який побажав залишитися не названим.

Так, Штати вважають, що РФ намагається винести уроки з помилок, які вона зробила раніше при початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли у колон танків і бронетехніки закінчилися пальне і продовольство, що робило їх легкою ціллю для ЗСУ, що використовують тактику маневрених атак.

За словами високопоставленого представника НАТО, Росія розмістила елементи управління і контролю поблизу свого кордону зі східною Україною, що є ознакою того, що вони намагаються виправити проблеми зі зв'язком і координацією, що спостерігалися при нападі на Київ.

Якщо перед початком вторгнення 24 лютого РФ зібрала від 125 до 130 батальйонних тактичних груп біля кордону з Україною, то нині в країні налічується 92 БТГ, і ще 20 - на території Росії біля кордону, каже чиновник Пентагону.

Представник міністерства оборони Європи заявляє, що атаки РФ тепер "дещо краще скоординовані, але невеликими формуваннями - підрозділи розміром з роту за підтримки вертольотів. Найнижчий рівень взаємної підтримки".

Також наголошується, що Росія зазнає великих втрат у живій силі та техніці, і неясно, чи зможе Москва здійснити необхідні зміни, щоб домінувати на сході України.

За словами високопоставленого представника Міноборони США в коментарі Reuters, були зафіксовані ознаки того, що деякі російські сили залишають Маріуполь і рухаються на північний захід (у бік Запорізької області), попри те, що бої за місто тривають.

Раніше повідомлялося, що на сході України за добу ЗСУ знищили понад 40 російських загарбників і 3 танки окупантів.

Повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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