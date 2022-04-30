Евакуація з Попасної припинена до з'ясування безпеки маршруту, - глава ОВА

Після вчорашнього обстрілу окупантами автобусів з жителями Попасної Луганській області евакуацію з населеного пункту призупинили. Вивезення людей відновлять після перевірки маршруту на безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая .

"Поки повністю не буде інформації про вчорашню подію з обстрілом ворожої ДРГ нашого евакуаційного транспорту, з Попасної Евакуація буде припинена", - повідомив він.

За його словами, на перевірку безпеки маршруту або нового шляху евакуації потрібен час. Гайдай додав, що ризикувати життям і здоров'ям людей не будуть.

Глава ОВА також повідомив, що сьогодні з Лисичанська і Сєвєродонецька вдалося евакуювати 40 осіб, у тому числі чотирьох дітей.

Фото: евакуацію з Попасної призупинили (facebook.com/sergey.gaidai.loga)